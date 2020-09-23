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В Украине поставлен рекорд по выздоровевшим от COVID-19, но зараженных в 2 раза больше

10:00
В Украине официально выявили 3497 новых зараженных - фото 1
В Украине официально выявили 3497 новых зараженных

Утром в среду, 23 сентября, в Центре общественного здоровья обновили данные официальной статистики течения пандемии в стране. Несмотря на рекорд по количеству выздоровевших, ситуация складывается совсем не радужная.

За минувшие сутки в частных и государственных лабораториях провели 3497 положительных тестов на COVID-19.

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До антирекорда "не дотянули" 80 с чем-то случаев, но он наверняка был бы поставлен, если бы в МОЗ обеспечили лаборатории ЦОЗ тестами.

Всего же с момента выявления первого пациента в Украине обнаружили 184 тысячи 734 инфицированных. 3705 случаев заражения закончились летально.

- За сутки скончались 63 человека. 1769 пациентов выздоровели. Общее количество людей, которые официально преодолели болезнь - 81670, - рассказали представители Центра общественного здоровья.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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