Степанов признался, что максимального количества коек недостаточно для лечения зараженных

Степанов начисто проваливает борьбу с коронавирусом

В Украине может не быть физической возможности госпитализировать всех пациентов с COVID-19, которым понадобится оказание амбулаторной медицинской помощи.

В интервью изданию "Левый берег" министр здравоохранения де-факто заявил о том, что далеко не все пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 смогут рассчитывать на оказание медицинской помощи в больничных условиях.

Так, по словам главы МОЗ, максимальное количество коек для лечения больных коронавирусом в Украине может достичь цифры в 50-52 тысячи. С учетом тех, которые уже выделены для этого.

- Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе и как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которую можем развернуть под ковид, это 50-52 тысячи. Больше нельзя, - констатировал Степанов.

Сейчас же для лечения коронавирусных пациентов уже выделены 36 тысяч койкомест в больницах, а количество людей с активной формой болезни в данный момент - 97 694 и растет с каждым днем.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.