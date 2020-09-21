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В США схватили женщину, пытавшуюся отравить Трампа

09:30
В США схватили женщину, пытавшуюся отравить Трампа - фото 1
В США схватили женщину, пытавшуюся отравить Трампа

Правоохранители США задержали женщину, пытавшуюся отравить президента страны Дональда Трампа. Преступница пыталась выехать в Канаду.

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Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Во время задержания у женщины было обнаружено оружие. На данный момент ей еще не выдвинули обвинения. Расследованием инцидента занимаются ФБР, Секретная служба и Служба почтовой инспекции.

Что было ранее?

19 сентября правоохранители США выявили посылку с ядом, адресованную президенту США Дональду Трампу.

Отметим, что …

"Посылка Трампа" – далеко не первая попытка отравить президента США, В 2013 г. на адрес Барака Обамы пришло письмо, содержащее рицин. После следственных действий американские правоохранители задержали актрису Шэннон Ричардсон (Гесс). В 2014 г. злоумышленницу приговорили к 18 годам тюремного заключения

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Дональд Трамп США Отравление Новости Мир
Громадське
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