В США схватили женщину, пытавшуюся отравить Трампа

В США схватили женщину, пытавшуюся отравить Трампа

Правоохранители США задержали женщину, пытавшуюся отравить президента страны Дональда Трампа. Преступница пыталась выехать в Канаду.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Во время задержания у женщины было обнаружено оружие. На данный момент ей еще не выдвинули обвинения. Расследованием инцидента занимаются ФБР, Секретная служба и Служба почтовой инспекции.

Что было ранее?

19 сентября правоохранители США выявили посылку с ядом, адресованную президенту США Дональду Трампу.

Отметим, что …

"Посылка Трампа" – далеко не первая попытка отравить президента США, В 2013 г. на адрес Барака Обамы пришло письмо, содержащее рицин. После следственных действий американские правоохранители задержали актрису Шэннон Ричардсон (Гесс). В 2014 г. злоумышленницу приговорили к 18 годам тюремного заключения