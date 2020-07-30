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Из-за коронавируса: Трамп захотел перенести выборы в США

19:40
Трамп хочет перенести выборы - фото 1
Трамп хочет перенести выборы

В четверг, 30 июля, действующий президент Штатов выступил с предложением, которое наверняка позволило бы ему продержаться у власти как минимум еще полгода.

На своей странице в Twittet Дональд Трамп написал о том, что хотел бы перенести дату выборов президента, поскольку к ноябрю этого года коронавирус американцы явно не победят.

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"В этом году из-за возможности голосовать по почте выборы будут самыми нечестными в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно проголосовать? - написал Трамп.

Примечательно, что помимо продления своего президентства Трамп также почему-то совершил очередной выпад в механизм голосования с помощью почты, который он неоднократно критиковал и называл такую возможность угрозу своему переизбранию.

В то же время с момента внедрения голосования по почте в США не было зафиксировано ни одного случая фальсификаций таким путем.

На какое число Трамп хочет перенести выборы, неизвестно. Но даты президентского голосования прописаны в федеральном законе как "вторник после первого понедельника месяца ноября".

 

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