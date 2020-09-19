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Трампа попытались отравить с помощью посылки – СМИ

22:50
Трампа попытались отравить с помощью посылки – СМИ - фото 1
Трампа попытались отравить с помощью посылки – СМИ

Президента США Дональда Трамп попытались отравить с помощью посылки.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Посылку выявили на этой неделе. В ней находилось ядовитое вещество – рицин. На данный момент ФБР и Секретная служба проводят расследование. Белый дом пока что воздержался от комментариев.

Для справки

Рицин - это высокотоксичное соединение растительного происхождения, довольно часто используемое в террористических актах. При проглатывании он вызывает рвоту и внутреннее кровотечение желудка и кишечника. После этого отказывает печень, селезенка и почки. В результате смерть наступает из-за коллапса системы кровообращения.

Отметим, что …

"Посылка Трампа" – далеко не первая попытка отравить президента США, В 2013 г. на адрес Барака Обамы пришло письмо, содержащее рицин. После следственных действий американские правоохранители задержали актрису Шэннон Ричардсон (Гесс). В 2014 г. злоумышленницу приговорили в 18 годам тюремного заключения.

А "успешные" попытки были?

В 1923 г. по не совсем ясным причинам скончался 29-й президент США Уоррен Гардинг. Политик был замешан в целом ряде коррупционных скандалов, которые бросали огромную тень на правящую Республиканскую партию.

Следовательно, внезапная кончина Гардинга была очень удобной для упомянутой политсилы. По мнению некоторых историков президент США был попросту отравлен.

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Дональд Трамп США Отравление Новости Мир
Громадське
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