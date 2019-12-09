В РФ дали срок экс-регионалу. Раскрыты детали

В РФ посадили экс-регионала. Раскрыты детали

Московский горсуд вынес вердикт по делу экс- министра транспорта Украины Николая Рудьковского.

Об этом сообщают РосСМИ.

Как передает источник, российская Фемида осудила Рудьковского на 2 года колонии за нападении на посольство РФ. В то же время суд зачел нахождение экс-чиновника в СИЗО из расчета один день за полтора. Помимо лишения свободы, бывший регионал обязан выплатить 5,75 млн руб. Министерству иностранных дел РФ и 8,2 млн руб. страховой компании.

Отметим, что сам обвиняемый в суде не присутствовал, т.к. на данный момент он пребывает в психиатрической клинике.

Для справки

Николай Рудьковский (род. 1967 г.) – украинский политик, экс-глава Социалистической партии Украины. В нач. 2000-х несколько раз избирался в ВРУ, в том числе и от Партии Регионов. В ноябре 2013 г. вышел из состава провластной силы из-за избиения студентов на Майдане. В 2014 г. выехал из Украины.

Весной 2016 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского по обвинению в нападении на посольство РФ. В мае 2018 г. был задержан в ОАЭ из-за поддельного паспорта; в октябре того же года попал под арест в столице России.

В ноябре 2019 г. Генпрокуратура РФ направила дело экс-регионала в Мосгорсуд.