РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это?

РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это?

В среду, 30 октября, журналист Сергей Лещенко заявил о требованиях России выдать олигарха Павла Фукса. Так ли это?

Как сообщил экс-нардеп, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенного группой лиц.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", - написал Лещенко.

Так возможна ли экстрадиция? В ГПУ поспешили дать ответ.

"В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет", - заявил источник "Украинской правды".

Позже ошибочность своей информации признал и сам Лещенко, назвав ее "преждевременной".

"Дорогие друзья, информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной. По состоянию на сегодня такой запрос не заходил в прокуратуру. В связи с тем, что ошибки необходимо признавать, приношу свои извинения читателям и фигуранту расследования в России", - оправдался Лещенко.

Напомним, что ранее Таганский районный суд Москвы объявил в розыск украинско-российского бизнесмена в связи с аферой по возведению московского долгостроя Sky House.

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