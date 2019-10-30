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РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это?

16:20
РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это? - фото 1
РФ требует от Украины "выдать Фукса". Так ли это?

В среду, 30 октября, журналист Сергей Лещенко заявил о требованиях России выдать олигарха Павла Фукса. Так ли это?

Почему олигарха Фукса внесли в черный список США

Как сообщил экс-нардеп, Фукс объявлен в розыск одним из районных судов Москвы. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенного группой лиц.

"Фукс является гражданином Украины, но при этом был (или остается) гражданином России", - написал Лещенко.

Так возможна ли экстрадиция? В ГПУ поспешили дать ответ.

"В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет", - заявил источник "Украинской правды".

Позже ошибочность своей информации признал и сам Лещенко, назвав ее "преждевременной".

"Дорогие друзья, информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной. По состоянию на сегодня такой запрос не заходил в прокуратуру. В связи с тем, что ошибки необходимо признавать, приношу свои извинения читателям и фигуранту расследования в России", - оправдался Лещенко.

РФ требует от Украины 'выдать Фукса'. Так ли это? - фото 190417

Напомним, что ранее Таганский районный суд Москвы объявил в розыск украинско-российского бизнесмена в связи с аферой по возведению московского долгостроя Sky House.

Также мы писали, что челове Фукса баллотировался на выборах президента Украины. Кто же это?

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Павел Фукс ГПУ Москва Новости Украина
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