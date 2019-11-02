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В РФ засудят экс-регионала. Раскрыты детали

15:00
В РФ засудят экс-регионала. Раскрыты детали - фото 1
В РФ засудят экс-регионала. Раскрыты детали

Генпрокуратура РФ направила дело экс-регионала Николая Рудьковского в Мосгорсуд. Политика обвиняют в нападении на посольство России.

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Об этом сообщает "Громадське".

Как передает источник, обвиняемому вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений").

По данным следствия, в 2014 г. Николай Рудьковский "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", деятельность которой в России запрещена, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве".

В РФ засудят экс-регионала. Раскрыты детали - фото 190601

 

Для справки

Николай Рудьковский (род. 1967 г.) – украинский политик, экс-глава Социалистической партии Украины. В нач. 2000-х несколько раз избирался в ВРУ, в том числе и от Партии Регионов. В ноябре 2013 г. вышел из состава провластной силы из-за избиения студентов на Майдане. В 2014 г. выехал из Украины.

Весной 2016 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского по обвинению в нападении на посольство РФ. В мае 2018 г. был задержан в ОАЭ из-за поддельного паспорта; в октябре того же года попал под арест в столице России.

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Громадське
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