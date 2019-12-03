В РФ перевернулся автобус с украинцами. Раскрыты детали

В РФ перевернулся автобус с украинцами. Что произошло?

Во вторник, 3 декабря, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. Есть пострадавшие.

Об этом сообщают РосСМИ.

По данным источника, около 12:30 (по московскому времени – прим. ред.) на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся.

"Погибших нет. 14 пострадали, все они граждане Украины. Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сообщил собеседник РосСМИ.

На месте аварии работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства ЧП выясняются.

Напомним, в Киевской области локомотив снес авто 35-летней жительницы Фастова. В следствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 УКУ ( "Нарушение действующих правил вождения транспорта"). В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.