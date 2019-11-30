Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО

Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО

В субботу, 30 ноября, под Черновцами машина протаранила автобус. В результате ДТП три человека погибли.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на полицию.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - передает источник.

Отметим, что в этои же день произошло не менее ужасное ЧП. В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв газового баллона. Не стало трех человек.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".