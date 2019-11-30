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Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО

Вчера, 21:32
Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО - фото 1
Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО

В субботу, 30 ноября, под Черновцами машина протаранила автобус. В результате ДТП три человека погибли.

В Харькове подорвали авто. Кто пострадал? – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на полицию.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - передает источник.

Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО - фото 192127

Отметим, что в этои же день произошло не менее ужасное ЧП. В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв газового баллона. Не стало трех человек.

Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО - фото 192126

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".

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Харьков ДТП полиция Черновцы Новости Украина
Укринформ
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