Под Черновцами машина протаранила автобус, три человека погибли – ФОТО
В субботу, 30 ноября, под Черновцами машина протаранила автобус. В результате ДТП три человека погибли.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на полицию.
"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса "Алеанда" столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - передает источник.
Отметим, что в этои же день произошло не менее ужасное ЧП. В Индустриальном районе Харькова произошел взрыв газового баллона. Не стало трех человек.
Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка". В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".