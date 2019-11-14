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Под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО

16:21
Под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО - фото 1
Под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО

В среду, 13 ноября, в Киевской области локомотив снес авто 35-летней жительницы Фастова. В следствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как передает источник, водитель машины осталась жива, однако получила серьезные травмы. На месте работала полиция.

По факту ЧП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 УКУ ( "Нарушение действующих правил вождения транспорта"). В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения свободы на срок до 5 лет.

Под Киевом поезд снес авто – жуткие ФОТО - фото 191258

Напомним, в Киеве неподалеку от станции метро "Выдубичи" с рельсов сошел целый состав с грузом. Из завалившихся на бок вагонов рассыпались тонны щебня. ФОТО смотрите по ссылке.

Куда более печальный случай приключился в Харькове. Там трамвай сбил мужчину. От полученных травм пострадавший умер.

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поезд ДТП авто Киевская область Новости Украина
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