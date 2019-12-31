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В ООН раскритиковали освобождение экс-беркутовцев

13:00
В ООН раскритиковали освобождение экс-беркутовцев - фото 1
В ООН раскритиковали освобождение экс-беркутовцев

Мониторинговая миссия ООН раскритиковала обмен экс-беркутовцев на украинских пленных.

Суд отпустил на волю харьковских террористов. Что происходит?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу организации.

В ООН раскритиковали освобождение экс-беркутовцев - фото 193630

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине приветствует одновременное освобождение содержащихся под стражей лиц, произошедшее 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. В то же время мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014, на территорию, контролируемую самопровозглашёнными "республиками", существенно усложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость", - говорится в сообщении.

Напомним, после "нормандской" встречи глав Украины и России появилась информация о возможном возвращении украинских узников еще до Нового года. Однако позже процесс обмена сорвался. Немного погодя стало известно, что обмен все же состоится в конце месяца. 27-28 декабря украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

В их числе были и экс-сотрудники "Беркута". Несмотря на протесты у Лукьяновского СИЗО, злоумышленников все же смогли вывезти на Донбасс для обмена. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127". Подробности читайте по ссылке.

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Беркут ООН Обмен пленными Донбасс Новости Украина
Без табу
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