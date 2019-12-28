Суд отпустил на волю харьковских террористов. Что происходит?

Суд отпустил на волю харьковских террористов. Что происходит?

В субботу, 28 декабря, суд отпустил преступников, обвиняемых в теракте у харьковского Дворца спорта, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Местная Фемида постановила признать Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова виновными в совершении харьковского теракта в 2015 г. Все фигуранты дела получили пожизненное заключение с учетом времени пребывания в учреждении предварительного заключения. Кроме того Фемида постановила конфисковать все имущество террористов.

Вердикт суда может быть обжалован в течении следующих 30 дней. В это время все упомянутые лица будут оставаться на свободе под личное обязательство.

Отметим, что скорее-всего решение Фемиды связано с пополнением обменного фонда Украины. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что на данный момент в Минске продолжаются переговоры по возвращению украинцев, заключенных в "ЛДНР".

Напомним, 22 февраля 2015 г. в Харькове у Дворца спорта прошла манифестация в память о событиях Майдана. Но случилось непредвиденное: в толпе прогремел взрыв. В результате ЧП погибли несколько человек.

26 февраля 2015 г. СБУ задержала трех жителей Харьковщины, подозреваемых в преступлении - Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова.