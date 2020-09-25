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В ООН признали, что ситуация с COVID-19 окончательно вышла из-под контроля

08:00
Генсек ООН констатировал провал борьбы с COVID-19 - фото 1
Генсек ООН констатировал провал борьбы с COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил о том, что человечество не прошло испытание пандемией из-за отсутствия достаточного сотрудничества между странами, а также из-за разных подходов к болезни.

Примечательно, что несмотря на такое признание Гуттериша, официальные заявления властей Германии, Великобритании, Польши и множества других стран, в Украине с глобальными ухудшениями ситуации по-прежнему говорят о "контроле за ситуацией".

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- Пандемия – это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 миллионов, он вышел из-под контроля, - отметил генсек ООН в ходе Генассамблеи организации. - Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности. У нас нет выбора… либо мы объединимся в рамках глобальных институтов, которые соответствуют своему назначению, либо будем раздавлены раздорами и хаосом.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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