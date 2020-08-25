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В Киеве пьяный майор на скорости снес троих студенток (ФОТО 18+)

21:00
Состояние пострадавших очень тяжелое - фото 1
Состояние пострадавших очень тяжелое

Ближе к вечеру во вторник, 25 августа, на территории воинской части на улице Зоологической произошло жуткое ДТП с участием пьяного военного-майора. Бухой офицер влетел в троих девушек-абитуриенток, которые пришли получать форму.

С тяжелейшими травмами двоих пострадавших отвезли в военный госпиталь. Третью - в реанимацию больницы №17.

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Сам же виновник ДТП пытается избежать наказания за случившееся. По крайней мере, в полиции уже всячески стараются отмазать майора.

В Киеве пьяный майор на скорости снес троих студенток (ФОТО 18+) - фото 204469

Как утверждают в пресс-службе КГГА, "Приус" офицера ВСУ врезался в девушек на высокой скорости. Сидевшего за рулем военнослужащего задержали, а на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

По официальным данным, медики оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое. Одна из абитуриенток находится в критическом. Ей ампутировали обе ноги.

В Киеве пьяный майор на скорости снес троих студенток (ФОТО 18+) - фото 204470

Активисты говорят о том, что копы задокументировали показания драгера и наличие у водителя алкоголя в крови. Тем не менее, это совсем не означает, что ему не удастся избежать ответственности. По крайней мере, многие нарушители, спровоцировавшие спьяну серьезные ДТП, умудрились порешать с судом или с мусорами для того, чтобы их уголовные дела были закрыты.

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Киев ДТП полиция студенты пострадавший уголовное дело ВСУ Новости Украина
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