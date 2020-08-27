Владимир Холодный: Что известно о майоре, покалечившем трех девушек-курсанток.

Владимир Холодный на скамье подсудимых

Владимир Холодный - майор ВСУ, жизнь которого разделилась на две части 25 августа 2020.

Вечером этого дня 46-летний майор Владимир Холодный на территории военно-медицинскогй академии сел за руль "приуса" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на трех девушек-курсанток, которые по злосчастному совпадению пришли получать форму.

В результате ДТП девушки получили тяжелые травмы и на всю жизнь останутся инвалидами (двоим девушками ампутировали ноги).

Последствия ДТП на Зоологической

Личная жизнь

Владимиру Холодному 46 лет. Он родом из Прилук, Черниговской области. Он закончил Донецкоe высшеe военно-политическоe училищe инженерных в войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева (ДВВПУ), ныне расформированное.

Холодный - майор ВСУ и был в АТО. Обычно к этому возрасту у офицеров уже более солидные звания, тем более - при условии участия в военных действиях, однако это не про Холодного.

Майор был приписан к киевской В/Ч А0135, однако в 2020 году перешел на работу в военно-медицинскую академию при Национальном медиуниверситете Богомольца, где, собственно, и произошла трагедия.

Владимир Холодный с семьей

Также на Холодного зарегистрирована ГОшка "Благодійний фонд Армія Перемоги".

У Холодного есть семья. Жена - Лилия и две сыновей - Даниил и Тихон.

Живут они в небольшой, но собственной квартире - 38,3 м на Дарнице. Это "двушка" в "хрущевке".

Жилье было куплено в 2007 году на пике квартирного бума в столице Украины. Тогда семье Холодного за "хоромы" на Дарнице пришлось заплатить около 100 000 долларов.

Холодный на отдыхе

Владимир Холодный

Суд и арест

Полиция задержала Холодного и 26.08.2020 суд арестовал его сроком на два месяца за пьяное вождение, повлекшее тяжелые последствия. Сейчас он в СИЗО.

Майору Холодному грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

На суде Холодный признал свою вину и сказал, что будет материально помогать пострадавшим, однако сделать ему это будет непросто, как оказалось - семья военного в долгах.

Наезд на курсанток - что известно о преступнике Владимире Холодном:

Владимир Холодный - речь в суде:

Машина

Также выяснилось, что 46-летний военный управлял автомобилем, находящимся в розыске с 2017 года. При этом он спокойно декларирует его, указывая как собственность жены Лилии. Также указывается, что белый "приус" 2006 года выпуска был куплен в 2008 году за 160 000 гривен.

Как так получилось, что авто и в угоне, и не в угоне - на этот вопрос предстоит ответить следствию. Вполне возможно, что не обошлось тут и без бардака в системе МВД.