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В центре Киева перепутавшая педали водительница впечатала пешехода в стену (ФОТО)

16:00
Девушку-пешехода прибило к стене - фото 1
Девушку-пешехода прибило к стене

Эпичное ДТП с пострадавшей произошло утром в воскресенье, 16 августа, на улице Антоновича. Водительница с небольшим стажем на Suzuku Vitara выехала за пределы паркоместа и буквально припечатала идущую по тротуару девушку к стене дома.

Как утверждают очевидцы случившегося, владелица кроссовера с характерной наклейкой "У", которую цепляют водители, недавно закончившие автошколу, пыталась припарковаться в запрещенном для этого месте.

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Впрочем, совершить маневр безопасно у нее вполне могло бы получиться, но при заезде через бордюр она перепутала педали и вместо тормоза впечатала газ в пол.

В этот момент мимо по пешеходной зоне проходила девушка, которую "паркетник" снес и придавил к стене. От удара в обшивке дома осталась вмятина.

В центре Киева перепутавшая педали водительница впечатала пешехода в стену (ФОТО) - фото 204109

Пострадавшую госпитализировали медики "скорой" с травмой ноги. На месте ЧП работали сотрудники полиции, которые откроют по факту нарушения правил дорожного движения уголовное дело.

В центре Киева перепутавшая педали водительница впечатала пешехода в стену (ФОТО) - фото 204110

Что будет с виновницей аварии, неизвестно. Но по закону у нее должны отобрать временные права и не выдать "постоянные", которые действуют 50 лет.

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