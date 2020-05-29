На изнасилование в Кагарлыке отреагировали в ООН

В ООН обеспокоены полицейским беспределом в Украине

Ментовско-аваковский беспредел привел к тому, что о совершенных нелюдями в погонах преступлениях узнали далеко за пределами Украины. Правда, выражают свое возмущение следящие за правами человека в виде глубокой обеспокоенности.

На странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook появилось сообщение о том, что украинским правоохранителям "нужно быстро и тщательно расследовать" пытки и изнасилования в Кагарлыке Киевской области.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что еще в 2018-м году спецдокладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер рассказывал о необходимости кардинально изменить подход полиции, которая считает пытки приемлемыми.

"Мы призываем Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке. Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - отметили представители ООН.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение об изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность правоохранителей к преступлению. Позже насильники были задержаны и помещены в следственный изолятор (ст. 208 УПКУ). По факту правонарушения открыто уголовное производство (по ст. 152 УКУ).

26 мая Голосеевский суд отправил Сергея Сулиму под арест без права внесения залога. Аналогичная мера пресечения была применена и к коллеге оперупоономоченного – Николаю Кузиву.