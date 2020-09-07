Умань посетят 3 тысячи хасидов – Аваков

Умань посетят 3 тысячи хасидов – Аваков

Во время празднования еврейского нового года Рош ха-Шана Умань посетят 3 тысячи паломников.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжало 30-40 тыс. чел.к, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тыс. чел. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19", - сказал министр.

Как уточнил Аваков, во время проведения массовых мероприятий в Умани будут введены определенные технические ограничения.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - подытожил Арсен Аваков.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.