Мэр Умани переночевал на коврике перед Офисом президента

Александр Цебрий переночевал на Банковой

Протестующий против приезда хасидов из-за пандемии коронавируса Александр Цебрий на самом деле провел ночь у порога ОПУ.

Невесть зачем требующий вмешательства президента в вопросы, которые должны решать на уровне Кабмина, мэр, судя по всему, попросту решил попиариться перед выборами.

Ведь никакого смысла несколько часов спать на туристическом коврике и в спальнике у здания на Банковой не было - градоначальник достиг бы большего успеха, обивая кабинеты отказывающихся признавать ситуацию с коронавирусом серьезной чиновников.

Цебрий, как известно, утверждает, что в Умань уже прибыли около 400 хасидов, которых в Украину пропускают без справки об отсутствии COVID-19 и хотя бы какого-нибудь карантина. К слову, позиция о запрете паломничества в этом году является более чем адекватной.

Поскольку безудержные тусовки хасидов могут привести к тотальному ухудшению ситуации с коронавирусом в Умани, а также к распространению инфекции по всему миру. По крайней мере, в прошлом году паломники массово цепанули корь и привезли ее в Нью-Йорк, что привело к объявлению режима чрезвычайного положения.

Будут ли попытки мэра добиться запрета на паломничество хасидов таким образом, неизвестно. У Зеленского ситуацию никак не комментировали. Да и, судя по всему, вообще на контакт с Цебрием не пошли.