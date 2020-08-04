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Израиль выступил против паломничества хасидов в Умань

Вчера, 23:11
Израиль выступил против паломничества хасидов в Умань - фото 1
Израиль выступил против паломничества хасидов в Умань

Минздрав Израиля выступил против паломничества хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана.

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Об этом сообщает "DW".

"Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать из-за собрания 30 тыс человек. Единственный способ остановить это - украинские органы власти должны принять надлежащие меры", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет СМИ, ранее главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань.

Для разъяснения ситуации журналисты "DW" направили запрос в МИД Украины, однако в учреждении пока что не предоставили ответ.

Для справки


Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который традиционно празднуется в сентябре или октябре. Одним из мест отправления культа хасидов является украинский город Умань, являющийся местом упокоения еврейского религиозного авторитета рабби Нахмана из Брацлава.

 

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DW
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