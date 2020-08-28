Десятки хасидов с боем прорвались в Умань (ВИДЕО)

Хасидов всю ночь гоняли по Умани

После решения правительства об ограничении допуска паломников в Умань, куда они тысячами стекаются для празднования Рош ха-Шана, большое количество хасидов все же прибыли в Украину.

Поскольку их прилеты Киев, Запорожье и Одессу совпали с постановлением о запрете на въезд в страну всем иностранцам, сотни хасидов оказались заблокированными прямо в аэропортах.

По логике вещей, их должны были депортировать, но, как оказалось, пограничники и менты смотрят на распоряжения Кабмина по-своему. Впрочем, не исключено, что группа прибывших прошла проверку на коронавирус и получила разрешение на въезд от властей.

В итоге в ночь на пятницу, 28 августа, несколько десятков хасидов оказались в Умани и даже пытались поселиться в каком-то из полудостроенных зданий. Само собой, полицейские на появление незваных гостей не реагировали. По крайней мере, до тех пор, пока хасидов не начали гонять местные жители.

И только когда уманчане включились в борьбе против паломников, вмешались копы. Правда, делали они это весьма инертно, ссылаясь на то, что у них "нет полномочий препятствовать прибытию иностранцев".

В общем, сегодняшняя ночь в Умани прошла в постоянных гонениях хасидов из-за нежелания украинцев принимать гостей, которые явно будут нарушать правила карантина.

Эпично, что границы Израиля в период карантина остаются закрытыми. Поэтому велик шанс, что хасидов не будут пропускать назад.