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Полиция усилила охрану Умани из-за хасидов

15:36
Полиция усилила охрану Умани из-за хасидов - фото 1
Полиция усилила охрану Умани из-за хасидов

Национальная полиция Украины усилила охрану Умани из-за массового паломничества хасидов.

В Умани хулиганы жестко отлупили хасида – ФОТО

Об этом заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдали противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.

О количестве правоохранителей, патрулирующих город, источник на данный момент ничего не сообщает.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

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