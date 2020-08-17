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Мэр Умани пообещал заблокировать хасидов у границ города

15:30
Мэр Умани пообещал заблокировать хасидов у границ города - фото 1
Мэр Умани пообещал заблокировать хасидов у границ города

Мэр Умани Александр Цебрий заявил о готовности заблокировать въезд в город.

В Украине посчитали всех евреев

Об этом политик cообщил в Facebook.

По словам чиновника, ранее он очень надеялся на правительственный запрет посещения города во время еврейского праздника Рош ха-Шана. Однако этого так и не произошло, поэтому город готовится к радикальным мерам самостоятельно.

В частности, Александр Цебрий предлагает установить на границе города блокпосты. Для пущей гарантии обеспечения безопасности Умани мэр планирует провести личную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Для справки

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, который традиционно празднуется в сентябре или октябре. Особый культовый интерес для хасидов представляет собой украинский город Умань, являющийся местом упокоения еврейского религиозного авторитета рабби Нахмана из Брацлава.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи.

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Умань Владимир Зеленский Израиль Новости Украина
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