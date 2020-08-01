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Украинский город саботирует усиление карантина: Он находится в "красной" зоне

16:30
Украинский город саботирует усиление карантина: Он находится в "красной" зоне - фото 1
Украинский город саботирует усиление карантина: Он находится в "красной" зоне

Украинский областной центр, попавший в красную зону, отказался усиливать карантин.

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Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук.

"Государственная комиссия ТЭБ и ЧС (орган с не совсем понятным правовым статусом) без каких-либо особых причин отнесли наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения непонятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", - заявил чиновник, пообещав не усиливать карантин в городе.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением.Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", - подчеркнул Полищук.

Позже сложившуюся ситуацию прокомментировал замглавы МОЗ Виктор Ляшко. По его словам на протяжении последних пяти дней в Волынской области были превышены три показателя: процент выявления больных, показатель динамики заболевания и заполненность коек в больницах.

Напомним, что…

На сегодняшний день в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1709 летальных, 39308 пациентов выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом.

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Луцк Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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