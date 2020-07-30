Шмыгаль пообещал начать новый учебный год с 1 сентября

Шмыгаль обещает открыть школы 1 сентября

В четверг, 30 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о том, что в период пандемии школы и ВУЗы страны начнут свою работу сразу после окончания летних каникул. При этом далеко не все заведения смогут обучать школьников и студентов офлайн.

По словам главы правительства, решение о том, в каком районе какие школы и университеты должны начать учебный год в онлайне, будет принято местными властями в рамках адаптивного карантина.

- Учебный год на всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе или отдельной административно-территориальной единицы, - подчеркнул Шмыгаль. - В зависимости от эпидемиологической ситуации в отдельных территориях, районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения. Мы просим организовать начало уроков в разное время, чтобы дети не посещали учебных заведений одновременно со взрослыми и посторонними людьми, которые не являются участниками образовательного процесса.

В то же время по словам Виктора Ляшко преподавателей хотят обязать ежедневно замерять температуру тела и находиться в масках до начала урока.

Детям же термометрию применять не будут. Вместо этого их будут лишь опрашивать о состоянии здоровья. В случае появления симптомов их будут отправлять на консультацию медсестры.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.