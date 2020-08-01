COVID-19 нанес мощный удар, за сутки слегли больше тысячи украинцев

COVID-19 нанес мощный удар, за сутки слегли больше тысячи украинцев

В субботу, 1 августа, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"1 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1709 летальных, 39308 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1172 новых случая. Всего проведено 1046080 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 556 пациентов", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 22 июля Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до 31 августа. Кроме того постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом.