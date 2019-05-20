Украина при Зеленском: что нас ждет

Украина при Зеленском: как это будет

20 мая свершилась история – Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Началась новая эпоха. Что теперь будет с Украиной? Итак, нашу страну ожидают…..

… кардинальные перемены. А вот какие именно – другой вопрос. Давайте попробуем с ним разобраться.

Начнем со "святая-святых" - Верховной Рады.

1. Отношения с парламентом

Еще до инаугурации Владимир Зеленский тонко намекал, что парламент "приказал долго жить". Окончательно же все точки над "i" он расставил уже во время инаугурации.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - строгим тоном заявил без пяти минут президент.

Владимир Зеленский в Раде во время инаугурации

Таким образом, новый гарант убивает сразу двух зайцев:

1. Ликвидирует Раду, "подогнанную" под Порошенко.

2. На пике своей популярности сформирует большинство, необходимое для проведения задуманных реформ.

Дополнительным бонусом будет то, что многие противники Зеленского так и не пройдут в парламент и не успеют совершить качественный ребрендинг своих политсил ( пример – "Народный фронт" Арсения Яценюка. Кстати, что он делал в ложе возле Гройсмана?).

Но оппозиция никуда не денется. Поверженный экс-президент Петр Порошенко спит и видит как бы взять реванш и сохранить свои "здобутки" в виде 24,5%, которіе его сторонники округляют до 25. Не забываем также и о новых лицах в политике, вроде Вакарчука. В случае успеха, понятно и так, с кем будет заодно партия певца.

Нас ожидает новая "Игра престолов" с предательствами, переобуваниями и сомнительными союзами.

2. Армия

Несмотря на нейтральный курс во внешней политике, Владимир Зеленский выступает за построение украинской армии по принципам НАТО. Команда Зе уже расписала четкий план реформы, при которой "командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность". К тому же планируется избавить отечественный оборонпром от новых Гладковских. Как? Путем прозрачных закупок вооружений конечно же!

Новый президент перед командирами ВСУ

И стоит ли говорить, что все эти реформы будут проходить уже при новом министре обороны? Наиболее вероятным кандидатом на этот пост является полковник Иван Апаршин.

3. Экономика

Как и предыдущая администрация, команда Зе будет использовать помощь МВФ. Правда, она планирует пересмотреть соглашение с организацией.

"После выборов в ВР, думаю, возможно открыть уже новую программу. Предполагаю, что в июне-августе начнется переговорный процесс относительно или открытия нового или пересмотра старой программы" , - заявил советник Зеленского Олег Устименко.

Сотрудничество с МВФ будет так или иначе сказываться на социальной и налоговой политике режима…. Как и всякие попытки денационализировать "ПриватБанк". Во всяком случае в ближайшее время. Что-что, а это чревато невиданным кризисом как в экономике, так и в отношениях с иностранными партнерами.

Олигарх Игорь Коломойский проспонсировал избирательную компанию Владимира Зеленского и не против что-то получить взамен

Скорее всего быстрого "покращення" вряд ли стоит ждать.

4. Силовой блок

ГПУ и СБУ сменят свое руководство (Василий Грицак уже написал прошение об отставке – прим. ред). Это сомнению не подлежит. А вот насколько лучше или хуже они станут делать свою работу – другой вопрос. К слову сказать, борьба с коррупцией – одно из стрежневых обещаний Зеленского. От нее во многом зависит популярность новой власти.

Главы СБУ - ГПУ Василий Грицак и Юрий Луценко

Единственным лицом, за кого можно точно быть уверенным, является Арсен Аваков. В период выборов шеф полиции поспособствовал провалу избирательных сеток Петра Порошенко, чем собственно и подыграл Команде Зе. На его угодность новой власти намекнул уже далеко не беглый олигарх Игорь Коломойский.

5. Проблема оккупированных территорий

Как и бывший президент, Зеленский не знает как вернуть оккупированные Донбасс и Крым. Но возвращение территорий он все же обещает. И что характерно, согласно последним соцопросам, многие украинцы далеко не против прямых переговоров с Россией. Да Владимир Александрович и сам только "за" переговоры с РФ, но украинские земли он "отдавать не собирается".

Владимир Зеленский с военными АТО

"Наша первая задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизней близких вам людей? На что? Могу заверить: чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, утрачивать свою популярность, свои рейтинги. И если будет надо – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наши территории, никогда”, - заявил Зеленский на инаугурации 20 мая.

6. Религия и культура

За неделю до инаугурации экс-гарант Петр Порошенко подписал "языковой закон" со всеми отсюда вытекающими. ВАЗ, называющий себя президентом всех украинцев, скорее всего будет очень даже "за" пересмотр нашумевшего акта. Но безболезненными поправки закона вряд ли будут.

Избранный президент на встрече с главой ПЦУ Епифанием

И перейдем к еще одной важной сфере жизни украинцев – религии. После победы 21 апреля Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами ПЦУ, УПЦ МП, УГКЦ, главами мусульманских и еврейских общин. И как вы уже заметили, в отличие от Порошенко, он не является явным сторонником какой-либо конфессии.

А это чревато тем, что без поддержки государства новосозданная ПЦУ наверняка потеряет часть своих позиций. Более того, Филарет вряд ли успокоится в ближайшее время и проблема раскола никуда не денется.

Так что же будет?

Исходя из всего вышесказанного, Украину вряд ли ожидают легкие времена. А вот насколько они будут продуктивными с точки зрения истории, логики и здравого смысла, зависит уже непосредственно от нашего президента и его команды.