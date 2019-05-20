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Министр обороны и глава СБУ уходят в отставку

12:30
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Министр обороны и глава СБУ уходят в отставку / Пресс-служба президента

В понедельник, 20 мая, главы Минобороны и Службы безопасности Украины анонсировали свою отставку.

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Первым на очереди стал шеф СБУ Василий Грицак.

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"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни российской вооруженной агрессии" – заявил силовик, недавно волею прежнего президента ставший еще и Героем Украины.

Интересно, что немного погодя об отставке Грицака заикнулся и сам избранный президент Владимир Зеленский, хотя тот и сам анонсировал свое заявление.

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Кадровых чисток не избежать / пресс-служба президента

"Упрашивать" пришлось лишь министра обороны Степана Полторака.

"Уважаемый Президент Украины – Верховный Главнокомандующий - с уважением отношусь к Вашему конституционному праву определиться с Министром обороны Украины и подать кандидатуру на утверждение Верховной Рады … и прошу рассмотреть в предусмотренным порядком вопрос о моем увольнении", - написал Полторак.

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Напомним, кроме бегства из АП, свои кабинеты покидают и другие топ-чиновники. Это и глава МИД Павел Климкин, и другие топовые персонажи. В частности, уйти в отставку желает секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Василий Грицак СБУ Степан Полторак Министерство обороны Владимир Зеленский Новости Украина
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