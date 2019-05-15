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Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию

15 мая, 21:30
Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию - фото 1
Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию

Узрев небывалый успех Зеленского, украинский певец Святослав Вакарчук решил пойти по стопам шоумена. Оказывается, у него уже есть своя партия. Состав новой политсилы мы увидим….

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….в четверг, 16 мая в 11:00.

Об этом певец написал в Facebook.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - заявил Вакарчук.

Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию - фото 181038
Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Однако вскоре он заявил, что в политику все же идти не собирается. А теперь вот те на…

Правда, в отличие от Зеленского у певца все же есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов он там не проявил.

Напомним, в преддверии выборов между Зеленским и Вакарчуком разгорелась настоящая война. Команда Зе нанесла один удар – Вакарчук молчал, другой – снова молчал, и тут прошли выборы. И Слава не смолчал.
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Святослав Вакарчук Выборы в Раду 2019 Киев Новости Украина
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