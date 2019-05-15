Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию

21:30 15 мая,

Трепещи, Зеленский: Вакарчук представит свою партию

Узрев небывалый успех Зеленского, украинский певец Святослав Вакарчук решил пойти по стопам шоумена. Оказывается, у него уже есть своя партия. Состав новой политсилы мы увидим….

….в четверг, 16 мая в 11:00.

Об этом певец написал в Facebook.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - заявил Вакарчук.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Однако вскоре он заявил, что в политику все же идти не собирается. А теперь вот те на…