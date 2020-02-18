Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Украина ликвидирует все ракетные программы – Бутусов

17:00
Украина ликвидирует все ракетные программы – Бутусов - фото 1
Украина ликвидирует все ракетные программы – Бутусов

Во вторник, 18 февраля, СНБО рассмотрел проект Гособоронзаказа, которым ликвидируются все программы по разработке ракетного вооружения ВСУ.

CНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: Что известно?

Об этом в Facebook написал главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены", - заявил Бутусов, уточнив, как нужно поступить украинским властям.

"Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30. В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку", - добавил журналист.

Отметим, что на критику Бутусова уже отреагировали в СНБО, заявив, что его "информация не соответствует действительности".

"Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ - они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Украина предложила разведение сил по "новому принципу".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
СНБО Алексей Данилов Юрий Бутусов ракетные войска ВСУ Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
CНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: Что известно? - фото 1
CНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: Что известно?
15:40
Зеленский называет атаку провокацией - фото 1
Зеленский на брифинге по Донбассу угрожал привезти эвакуированных из Китая в Конча-Заспу
15:00
Судьбу запрета ВКонтакте нужно решать уже сейчас - фото 1
В Украине могут разрешить ВКонтакте и работу российских сервисов - к чему это приведет
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35