Украина ликвидирует все ракетные программы – Бутусов

Украина ликвидирует все ракетные программы – Бутусов

Во вторник, 18 февраля, СНБО рассмотрел проект Гособоронзаказа, которым ликвидируются все программы по разработке ракетного вооружения ВСУ.

Об этом в Facebook написал главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Вильха», не предполагается финансирование программы "Нептун". Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены", - заявил Бутусов, уточнив, как нужно поступить украинским властям.

"Гособоронзаказ-2020 действующие оборонные программы учитывает максимум процентов на 30. В таком виде ДОЗ принимать нельзя. Он требует серьезных доработок. Его принятие в таком вопиющем виде покажет, что никакого внимания к обороноспособности страны руководство страны не проявляет. Думаю, самым разумным было бы со стороны Зеленского отправить проект на доработку", - добавил журналист.

Отметим, что на критику Бутусова уже отреагировали в СНБО, заявив, что его "информация не соответствует действительности".

"Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ - они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше", - заявил глава СНБО Алексей Данилов.

Напомним, Украина предложила разведение сил по "новому принципу".