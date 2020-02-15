Украина предложила разведение сил по "новому принципу" - Зеленский

Украина предложила разведение сил по "новому принципу"

Украина предложила разведение сил на Донбассе по "секторальному принципу".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции.

"Также я хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техник", - сказал глава государства.

Напомним, 29 октября 2019 г., согласно ранее подписанной формуле Штайнмайера, ВСУ отступили с позиций в районе Золотое. 9 ноября начался отвод войск у Петровское Луганской области. Несмотря на действия украинской стороны, оккупанты продолжили обстрелы позиций нашей армии.

На данный момент украинские власти ищут выход из сложившейся петли, но пока что неудачно. Правда, этот факт не мешает верхушке Команды Зе декларировать проведение местных выборов на Донбассе осенью 2020 г. Каким образом это удастся осуществить – неизвестно.

Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что никакие выборы невозможны до полного вывода оккупационных войск, в то время как Россия все еще продолжает настаивать на "автономии" Донбасса.