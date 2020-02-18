CНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: Что известно?

CНБО разработал новую стратегию нацбезопасности: Что известно?

Во вторник, 18 февраля, СНБО передал президенту Украины Владимиру Зеленскому новый проект стратегии нацбезопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям обстановки и придерживаться устойчивого функционирования, в частности путем минимизации внешних уязвимостей) , взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США)", - говорится в сообщении.

По словам главы СНБО Алексея Данилова, новая стратегия станет "основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны".

"Конечной целью реализации Стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков", - заявил Данилов.

Отметим, что в день принятия декларации российские боевики начали масштабное наступление на Донбассе. Несмотря на очевидное нарушение заключенных ранее договоренностей, президент Украины Владимир Зеленский предпочел этого не замечать, заявив, что "мы идем, уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру".