У Зеленского задумали свой "Роскомнадзор"

У Зеленского задумали свой "Роскомнадзор"

В "Слуге народа" высказались за создание нового регулятора СМИ.

Об этом в интервью "Детектор медиа" сообщил нардеп "СН" Никита Потураев

"Мы видим Нацсовет (по вопросам телевидения и радиовещания – прим. ред.) регулятором не только телевидения, а всех медиа. Но должны четко определить, что является медиа, чтобы мы не превратились в Роскомнадзор, который стремится лицензировать блогеров", - заявил "слуга народа".

И подчеркнул, что новый регулятор всех СМИ ( в том числе и в интернете) должен быть создан на основе Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания.

"Пусть этот регулятор называется Национальный совет по вопросам медиа. Он будет заниматься всеми медиа. Я считаю, мы вместе с Ткаченко считаем, что просто всеми. Это должен быть единый регулятор для всего медиарынка. Для чего иметь много регуляторов? Пусть будет один", - сказал Потураев.

Отметим, что подобная реформа может зайти немного не туда. Ведь у Команды Зе отношения со СМИ не задались еще с самого начала. Еще до президентских выборов Владимир Зеленский, желая сберечь электорат, старался как можно реже показываться перед прессой.

Никита Потураев

Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть еще в несколько неприятных историй.

А недавно глава ОП Андрей Богдан и вовсе заявил, что Команде Зе не нужны журналисты. Мол, президент и так отлично общается с народом.

На месте чиновника мы бы не были столь категоричны. К примеру, пресс-секретарь гаранта Юлия Мендель до сих пор является обьектом внимания ГПУ. Не говоря уже о том, что и сама пресс-служба периодически попадает в нехорошие истории.

Опасения у общественности вызвало и заявление Потураева о вероятной ликвидации Минстеця - Министерства информационной политики.

Напомним, "где этот мальчик?": Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся.