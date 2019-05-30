"Люди умерли, а вам уж плохо": Зеленский жестко "умыл" журналистку
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения шахты "Лесная" вступил в перепалку с журналисткой канала "Прямой".
Прибыв на место ЧП во Львовской области (на упомянутом объекте погибли люди – прим. ред), гарант обратил внимание на журналистку канала Порошенко. Президент спросил у работницы СМИ, плохо ли ей и та ответила....
Журналистка: Да.
Зеленский: Люди умерли, а вам уж плохо?
Журналистка: А вам не плохо?
Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.
Но тут вмешалась родственница погибшего парня.
Мать шахтера: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его.
Закончился спор тем, что Зеленский попросил журналистку "Прямого" вместе скинуться на квартиру родственникам шахтеров.
Отметим, что это далеко не первый конфликт экс-шоумена за последние дни. Так, на днях президент Украины жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался.