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"Люди умерли, а вам уж плохо": Зеленский жестко "умыл" журналистку

Вчера, 20:25
Зеленский жестко «умыл» журналистку - фото 1
Зеленский жестко «умыл» журналистку

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения шахты "Лесная" вступил в перепалку с журналисткой канала "Прямой".

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Прибыв на место ЧП во Львовской области (на упомянутом объекте погибли люди – прим. ред), гарант обратил внимание на журналистку канала Порошенко. Президент спросил у работницы СМИ, плохо ли ей и та ответила....

Журналистка: Да.

Зеленский: Люди умерли, а вам уж плохо?

Журналистка: А вам не плохо?

Зеленский: Мне плохо, поэтому я здесь.

Но тут вмешалась родственница погибшего парня.

Мать шахтера: А вы не злорадствуйте. Вы ребенка не потеряли. Моему ребенку 22 лет, а я хороню его.

Закончился спор тем, что Зеленский попросил журналистку "Прямого" вместе скинуться на квартиру родственникам шахтеров.

Отметим, что это далеко не первый конфликт экс-шоумена за последние дни. Так, на днях президент Украины жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался.

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Владимир Зеленский СМИ Львовская область шахтеры Новости Украина
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