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У Зеленского "оправдали" Мендель. За "обстрелы ВСУ"

10:59
У Зеленского "оправдали" Мендель. "За ВСУ" - фото 1
У Зеленского "оправдали" Мендель. "За ВСУ"

Офис президента предоставил официальный ответ ГПУ касательно высказываний пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель о ВСУ.

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Об этом сообщает The Babel со ссылкой на документ.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", - сказано в ответе ОП, подписанном Русланом Рябошапкой.

У Зеленского 'оправдали' Мендель. За 'обстрелы ВСУ' - фото 185824

Напомним, ранее Юлия Мендель заявила об "обстрелах ВСУ гражданских объектов". Вполне ожидаемо, что ее ответ вызвал бурю негодования в украинском обществе.

Пресс-секретарь президента вынуждена была явиться на допрос в ГПУ. Сам процесс она назвала "политизированным» и направленным против нее".

Отметим, что это не единственное скандальное заявление представителей Зеленского. Так, глава ОП Андрей Богдан предложил сделать русский вторым государственным на Донбассе. Подробности по ссылке.

И как не вспомниить слова самого Зеленского о "повстанцах"?

Напомним, Зеленский "снизил" мировые цены на нефть, заявила Мендель.

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Юлия Мендель ВСУ ГПУ Владимир Зеленский Новости Украина
The Babel
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