Зеленский намерен пустить Минстець под нож

Юрий Стець на птичьих правах

Одно из самых бесполезных начинаний Петра Порошенко - Министерство информационной политики (в простонародье - Минстець) - доживает свои последние дни.

Это стало понятно из интервью советника президента Украины Никиты Потураева.

Эксперт заявил, что в ближайшее время команда Зеленского намерена поставить вопрос о существовании Минтстеця ребром. "МИП мы планируем перезагрузить под ноль", - заявил Потураев в ходе экспертной встречи под громким названием "Деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?"

Также Потураев рассказал о планах укрупнения - объединения Нацсовета по телерадиовещанию и Государственного комитета по телерадиовещанию, что должно сократить число дармоедов, пригревшихся на хороших зарплатах в этих структурах.

Что касается Министерства информационной политики, то оно было в декабре 2014 как синекура для кума президента Порошенко - Юрия Стеця. Никакой полезной работы оно не вело и "министерством пропаганды" не стало, в чистую проиграв информационную войну государству-агрессору со столицей в Москве. Также Минстець занимался вербовкой блогеров и ботов и обеспечением прославления Порошенко (тоже не очень удачно). Потому никто особо переживать из-за ликвидции этого министерства не будет. Кроме Стеця и его сотрудников.