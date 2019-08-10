"Вы еще здесь?!": У Зеленского жестко унизили СМИ

"Вы еще здесь?!": У Зеленского жестко унизили СМИ

В Турции пресс-служба Владимира Зеленского жестко нагрубила представителям СМИ.

Об этом сообщила в Facebook журналистка ТСН Нелли Ковальская.

А дело было так…

"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?!" –написала работница СМИ.

И добавила, что примерно так звучал ответ пресс-службы Зеленского у дверей Константинопольского Патриарха.

"Я впервые в жизни чувствовала как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят. Так работает с прессой аппарат Президента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. Ну-ну", - резюмировала свой рассказ Ковальская.

Отметим, что напряженные отношения с прессой у Зеленского возникли еще до президентских выборов. Желая сберечь электорат, он как можно реже показывался перед СМИ.

Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть еще в несколько неприятных историй.

Напомним, Зеленскому не нужны журналисты, сказал Богдан.

Зеленскому не нужны журналисты – Богдан

https://beztabu.net/novosti_t4952