"Вы еще здесь?!": У Зеленского жестко унизили СМИ
В Турции пресс-служба Владимира Зеленского жестко нагрубила представителям СМИ.
Об этом сообщила в Facebook журналистка ТСН Нелли Ковальская.
А дело было так…
"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?!" –написала работница СМИ.
И добавила, что примерно так звучал ответ пресс-службы Зеленского у дверей Константинопольского Патриарха.
"Я впервые в жизни чувствовала как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят. Так работает с прессой аппарат Президента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. Ну-ну", - резюмировала свой рассказ Ковальская.
Отметим, что напряженные отношения с прессой у Зеленского возникли еще до президентских выборов. Желая сберечь электорат, он как можно реже показывался перед СМИ.
Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть еще в несколько неприятных историй.
Напомним, Зеленскому не нужны журналисты, сказал Богдан.
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