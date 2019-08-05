У Зеленского "сменили пол" премьеру Индии - Ляшко

Пресс-служба Команды Зе допустила крупную оплошность, анонсируя скорую встречу Владимира Зеленского с "премьеркой" Индии Нарендрой Моди. Все бы ничего, но последний является мужчиной.

На ошибку "зеленых" обратил внимание главрадикал всея страны Олег Ляшко.

"Когда бессильно даже Трускавецкое образование", - написал политик в Facebook.

И выложил вот этот скрин.

Отметим, что после поражения на выборах в Раду, Олег Валерьевич ушел в глубокое подполье, т.е. в оппозицию "зеленой чуме".

Премьер Индии Нарендра Моди​

В процессе критики Команды Зе он даже умудрился записать в свои союзники Виталия Кличко. Но тот все начал отрицать. У того пока своих проблем хватает как с сохранением кресла, так и со скандальным мостиком.

Так что далі буде.