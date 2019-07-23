"Где этот мальчик?": Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся

"Где этот мальчик?": Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся

У Владимира Зеленского снова возникло непонимание со СМИ. Очередной "жертвой" гаранта стал журналист "Схем" Михаил Ткач.

Об этом тот написал в Facebook.

"Только что в офисе президента:

Зеленский: Где этот мальчик?

Я : Я журналист, а не мальчик.

Зеленский: А журналист что не может быть парнем?

Я: Парнем может. Мальчиком - нет.

Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?

Я: Михаил меня зовут, Владимир Александрович.

Кто-то определенно забыл, как я у Порошенко требовал к себе уважения на стадионе".

Многие комментаторы поддержали Ткача. Кто-то даже в шутку предложил ему создать принт футболки "Я тебе не мальчик".

Отметим, что Зеленский не единственный президент, у которого были проблемы с прессой. Так, Петр Порошенко в свое время назвал одну из журналисток «девочкой». К слову, это ей не очень понравилось.

Напомним, Владимир Зеленский жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался.