Зеленскому не нужны журналисты – Богдан

Зеленскому не нужны журналисты – Богдан

Глава ОП Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может общаться с обществом и без посредничества журналистов.

Об этом политик рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП, приобняв журналистку.

Отметим, что напряженные отношения с прессой у Зеленского возникли еще до президентских выборов. Желая сберечь электорат, он как можно реже показывался перед прессой.

Уже после победы и инаугурации, гарант умудрился попасть в несколько неприятных историй.

Однако Зеленский не единственный президент, у которого были проблемы с прессой. Так, Петр Порошенко в свое время назвал одну из журналисток «девочкой». К слову, это ей не очень понравилось.