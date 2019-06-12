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Троллинг года: у Зеленского заявили, что президент шутил насчет понижения тарифов

13:20
Зеленский никому ничего не обещал - фото 1
Зеленский никому ничего не обещал

Шестой президент Украины пришел во власть из-за самообмана народа, который сам додумывал никогда не высказываемые вслух Зеленским обещания. Об этом напрямую рассказал представитель главы государства в Кабмине Андрей Герус.

В эфире программы "Вот оно как" бывший член НКРЭКУ Андрей Герус без обиняков пояснил, что команда Зеленского ожидания людей не собирается оправдывать.

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Во-первых, им не обещали, а лично президент никому ничего не должен. Более того, это все были шуточки:

- Зеленский понимает существующую проблему тарифов, однако снизить их он не обещал. В ролике о тарифах он размышлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта, в результате чего цена на газ может упасть на 20-30%. Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть, - пояснил представитель президента.

Кроме того, в другой передаче на медведчуковском "112 канале" Герус объявил о том, что "Роттердам +" - неплохая схема расчета стоимости угля, поэтому ее можно не отменять, а также выступил за воскрешение абсолютно коррупционного предприятия "РосУкрЭнерго".

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