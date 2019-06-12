При доходе в 800 тысяч: новый глава СВР за год подарил дочке 15 миллионов

Владислав Бухарев знает, как приумножать богатства

Назначенный президентом Владимиром Зеленским Владислав Бухарев оказался очень небедным человеком. Причем если бы в Украине существовал адекватно прописанный закон о незаконном обогащении, а антикоррупционные правоохранители работали как положено, он бы стал фигурантом уголовного дела.

Тем не менее, за свою свободу Бухареву беспокоиться явно не приходится. Мало того, что ему покровительствует сам президент, так еще и сам он занимает должность, на которую распространяется негласные иммунитет и круговая порука.

Став госслужащим, Бухарев сразу же внес на сайт НАПК свою е-декларацию. И она, нужно отметить, оказалась весьма интересной. Как оказалось, за весь прошлый год награжденный ФСБшниками разведчик сумел заработать лишь 818 тысяч гривен.

Но при этом потратил он без малого 15 лямов. И это только лишь на свою дочь Юлию.

Так, ближайшая родственница новоиспеченного главы СВР получила от папы квартиру в элитном районе Киева, которая стоит 14 миллионов. А в дополнение Юлия Бухарева получила еще и паркоместо - за скромные 950 тысяч.

Откуда у бывшего нардепа от "Батькивщины" вообще взялись такие деньги? Вопрос риторический. Но официально бизнесом Бухареву заниматься было нельзя, ведь парламентарий не имеет права подрабатывать. А до своего избрания в Раду он служил в СБУ, так что легально заработать миллионы никак не мог.