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Три ребенка отравились под Черниговом, есть жертвы

Вчера, 18:30
Три ребенка отравились под Черниговом, есть жертвы - фото 1
Три ребенка отравились под Черниговом, есть жертвы

На Черниговщине три ребенка отравились неизвестным веществом. Один из них скончался.

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Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации.

По данным источника, инцидент произошёл 8 декабря. В 16 : 30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы. Через два часа один из мальчиков умер.

Вечером того же дня остальных пострадавших перевели в Черниговскую областную детскую больницу. На данный момент выясняются подробности ЧП, по факту инцидента открыто уголовное производство.

Напомним, на Прикарпатье массово отравились дети. Тринадцать ребятишек оказались на больничных койках после обеда в местной столовой. Подробности читайте по ссылке.

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