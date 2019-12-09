Три ребенка отравились под Черниговом, есть жертвы
Три ребенка отравились под Черниговом, есть жертвы
На Черниговщине три ребенка отравились неизвестным веществом. Один из них скончался.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Черниговской обладминистрации.
По данным источника, инцидент произошёл 8 декабря. В 16 : 30 детей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Новгород-Северской центральной районной больницы. Через два часа один из мальчиков умер.
Вечером того же дня остальных пострадавших перевели в Черниговскую областную детскую больницу. На данный момент выясняются подробности ЧП, по факту инцидента открыто уголовное производство.
Напомним, на Прикарпатье массово отравились дети. Тринадцать ребятишек оказались на больничных койках после обеда в местной столовой. Подробности читайте по ссылке.
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