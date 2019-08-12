УПЦ МП отравила винничан. Раскрыты детали
УПЦ МП отравила винничан. Раскрыты детали
Жители с. Должок Винницкой области отправились в церковь и отравились.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По данным источника, неприятный инцидент приключился 9 августа. Прихожане, посетив Крестовоздвиженский храм ( подконтролен УПЦ МП - прим. ред), поели местной пищи и отравились.
Как результат, 10-11 августа в Ямпольскую районную больницу госпитализировали 11 человек с гастроэнтероколитом. Отметим, что всего на территории храма побывало 70 человек.
Чем именно питались верующие – неизвестно. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Крыму разграбили главный храм ПЦУ. Что творится?
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