УПЦ МП отравила винничан. Раскрыты детали

УПЦ МП отравила винничан. Раскрыты детали

Жители с. Должок Винницкой области отправились в церковь и отравились.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным источника, неприятный инцидент приключился 9 августа. Прихожане, посетив Крестовоздвиженский храм ( подконтролен УПЦ МП - прим. ред), поели местной пищи и отравились.

Как результат, 10-11 августа в Ямпольскую районную больницу госпитализировали 11 человек с гастроэнтероколитом. Отметим, что всего на территории храма побывало 70 человек.

Чем именно питались верующие – неизвестно. На данный момент проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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