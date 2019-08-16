Под Ивано-Франковском отравилась половина отдыхающих в пансионате детей

13 детей оказались в больнице из-за некачественных продуктов в лагере

Очередное массовое отравление детворы произошло в усадьбе "Адонис" в селе Верхний Ясенов на Прикарпатье. Из 30 отправленных родителями на отдых детей 13 оказались на больничных койках после обеда в местной столовой.

Массово госпитализировать детвору пришлось в ночь на пятницу, 16 августа.

По данным ГСЧС Ивано-Франковской области, сообщение о происшествии поступило сегодня на пульт "скорой", после чего медики присутпили к эвакуации пострадавших в Верховинску центральную районную больницу.

Госпитализированным поставили диагноз "Пищевое отравление". Самому младшему из них 12 лет, старшему - 16.

Всего же, по данным медиков, в усадьбе на отдыхе находится 30 детей. В данный момент сотрудники госпродпотребслужбы уже отправились на исследование ситуации на кухне "Адониса", а также для проведения противоэпидемических мероприятий.

Виновникам отравления детей грозит наказание - полицейских о происшествии уже уведомили, а после получения результатов анализов следователи вплотную займутся установлением ответственных за произошедшее.

Отравления в детских лагерях, кафе или ресторанах, к слову, - дело абсолютно типичное для Украины. Персонал учреждений зачастую не придерживается никаких норм хранения и обработки продуктов, а в периоды жары те быстро приходят в негодность.