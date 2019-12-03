Топ-контрабандист Альперин вышел из СИЗО. Раскрыты детали

Топ-контрабандист Альперин вышел из СИЗО. Раскрыты детали

В понедельник, 2 декабря, бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО. За него внесли залог в размере 70 млн. грн.

Об этом контрабандист написал в Facebook.

"Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть.;С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - с радостью сообщил Альперин.

Отметим, что согласно постановлению суда, выйдя на свободу, обвиняемый обязан сдать свои паспорта, надеть электронный браслет и являться по первому требованию к правоохранителям.

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка. 27 ноября 2019 г. Вадим Альперин добровольно явился в САП и был задержан детективами НАБУ. На следующий день следователи бюро объявили подозрение обвиняемому.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина на 2 месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн.