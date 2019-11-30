Топ-контрабандиста Альперина отправили за решетку - ВИДЕО

Топ-контрабандиста Альперина отправили за решетку - ВИДЕО

В пятницу, 29 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как передает источник, Фемида отправила обвиняемого под арест на 2 месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн. В случае предоставления необходимой суммы, Альперин обязан сдать свои паспорта, надеть электронный браслет и являться по первому требованию к правоохранителям.

Суддя Мовчан оголошує рішення про запобіжний захід «королю контрабанди» Вадиму Альперіну pic.twitter.com/v6p5aj8GDM — ЦПК (@Shabunin) 29 ноября 2019 г.

Отметим, что во время суда сторона обвинения выступила против залога для Альперина, т.к. тот в случае освобождения может повлиять на показания свидетелей, уничтожить часть доказательств или же попросту сбежать.

Вадима Альперіна посадили до поліцейської автівки і повезли в СІЗО pic.twitter.com/ln4w0HP2bl — ЦПК (@Shabunin) 29 ноября 2019 г.

В ответ защита отмела подобные доводы, заявив, что данные следствия являются "манипулятивными и необоснованными", а самого обвиняемого "подставили".

Напомним, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка. 27 ноября 2019 г. Вадим Альперин добровольно явился в САП и был задержан детективами НАБУ. На следующий день следователи бюро объявили подозрение обвиняемому.