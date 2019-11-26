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В Киевской таможне - обыски из-за топ-контрабандиста Альперина, задержаны 10 человек

15:00
Детективы НАБУ задержали 10 человек по делу контрабандиста Альперина - фото 1
Детективы НАБУ задержали 10 человек по делу контрабандиста Альперина

Во вторник, 26 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро ворвались в здание Киевской таможенной службы, а также пришли домой с обысками к руководителю ведомства Сергею Тупальскому. Следственно-оперативные действия касаются уголовного дела о махинациях Вадима Альперина.

Бизнесмен, которого называют одним из главных кураторов идущей через Одессу и не только контрабанды, как утверждает следствие, действовал в сговоре со многими сотрудниками таможенной службы.

На свободу вышел контрабандист, предлагавший НАБУ $800 тыс взятки

Сегодня за ними, а также за помощником Альперина, пришли. Тупальский, который значился исполняющим обязанности главы Киевской таможни с сентября 2016 года, был задержан. Как и семеро действующих сотрудников органов таможенного контроля, а также другие фигуранты уголовного дела.

Об этом сегодня сообщили в антикоррупционном бюро, отметив, что задержания прошли при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сам же Тупальский в соцсетях утверждает, что обыски и обвинения против него безосновательны. Хотя вряд ли это так, с учетом того, что с декабря 2018 по март 2019 он исполнял обязанности главы таможни Одессы. Впрочем, он мог "сотрудничать" с Альпериным и будучи и руководителем таможни столицы, и начальником отдела администрирования таможенных платежей ГФС.

В данный момент детективы решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении, а также продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства совершения преступления.

Как известно, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Впрочем,ему назначили залог в 21 миллион, который вскоре снизили до 141 тысячи. Заплатив всю сумму, контрабандист сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

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НАБУ контрабанда ГФС таможня задержание Новости Украина
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