В Киевской таможне - обыски из-за топ-контрабандиста Альперина, задержаны 10 человек

Детективы НАБУ задержали 10 человек по делу контрабандиста Альперина

Во вторник, 26 ноября, детективы Национального антикоррупционного бюро ворвались в здание Киевской таможенной службы, а также пришли домой с обысками к руководителю ведомства Сергею Тупальскому. Следственно-оперативные действия касаются уголовного дела о махинациях Вадима Альперина.

Бизнесмен, которого называют одним из главных кураторов идущей через Одессу и не только контрабанды, как утверждает следствие, действовал в сговоре со многими сотрудниками таможенной службы.

Сегодня за ними, а также за помощником Альперина, пришли. Тупальский, который значился исполняющим обязанности главы Киевской таможни с сентября 2016 года, был задержан. Как и семеро действующих сотрудников органов таможенного контроля, а также другие фигуранты уголовного дела.

Об этом сегодня сообщили в антикоррупционном бюро, отметив, что задержания прошли при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи #НАБУ за процесуального керівництва #САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства. Серед затриманих - 7 співробітників органів митного контролю pic.twitter.com/ygFnx5REOd — NAB Ukraine (@nab_ukr) November 26, 2019

Сам же Тупальский в соцсетях утверждает, что обыски и обвинения против него безосновательны. Хотя вряд ли это так, с учетом того, что с декабря 2018 по март 2019 он исполнял обязанности главы таможни Одессы. Впрочем, он мог "сотрудничать" с Альпериным и будучи и руководителем таможни столицы, и начальником отдела администрирования таможенных платежей ГФС.

В данный момент детективы решают вопрос о сообщении задержанным о подозрении, а также продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства совершения преступления.

Как известно, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Впрочем,ему назначили залог в 21 миллион, который вскоре снизили до 141 тысячи. Заплатив всю сумму, контрабандист сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.