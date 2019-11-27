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Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО

18:17
Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО - фото 1
Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО

В среду, 27 ноября, топ-контрабандист Вадим Альперин был задержан сотрудниками НАБУ.

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Об этом написал замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Альперин задержан НАБУ", - кратко отчитался политик.

Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО - фото 191959

Однако есть и другая версия. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, преступник сам сдался САП.

Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО - фото 191961

"Только что Альперин добровольно явился в САП, где и был задержан НАБУ. Похоже руководство НАБУ выставило президента в очень неприглядном свете", – заявил экс-радикал в Telegram.

Его искала вся страна: Топ-контрабандист Альперин задержан НАБУ – ФОТО - фото 191960

 

Для справки

Бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка.

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САП НАБУ Игорь Мосийчук Новости Украина
Без табу
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